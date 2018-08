Califano: “Razzismo: in piazza perché esultare per una morte non sia normalità”

Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano in una nota fa sapere che il PD Lazio scenderà in piazza contro il razzismo

Far finta che il problema immigrazione non esista sarebbe da irresponsabili. Ma affrontarlo cavalcando odio e razzismo rischia di far saltare il banco e creare un clima di tensione incontrollabile. L’escalation di violenza – 12 aggressioni in poco più di un mese – non possono essere la normalità. Non dobbiamo farci ingannare da chi propone soluzioni semplicistiche e aride. Le parole hanno un peso e non possono essere ‘sparate’ a casaccio. E mi riferisco a chi ha ruoli istituzionali o di rilievo nella politica.

Per questo oggi saremo in piazza. Abbiamo bisogno di umanità, di un maggiore senso civico. Siamo stati i primi, con il ministro Minniti, a prendere di petto il problema. Ma l’abbiamo sempre fatto tenendo a mente una cosa fondamentale: qui si parla di bambini, donne, ragazzi, uomini che rischiano ogni giorno la vita per scappare da povertà, guerre e regimi senza scrupoli. La vita, il bene più prezioso che abbiamo. Non possiamo esultare per una morte o per un barcone che affonda.

L’Italia oggi non ha bisogno di odio. Dobbiamo tornare a guardare ai problemi con partecipazione ma anche con senso e spirito critico. Non dobbiamo cadere nella trappola di qualche finto salvatore della patria che vuole risolvere i problemi ‘sparando’ ai barconi. C’è bisogno di ritrovare un senso di umanità che rischiamo di perdere.