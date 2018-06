Fiumicino, finite le elezioni arriva la dichiarazione di William De Vecchis

Finite le elezioni a Fiumicino che hanno visto trionfare nuovamente il sindaco uscente Esterino Montino, arriva la dichiarazione del senatore William De Vecchis in merito alle polemiche degli ultimi giorni. Una dichiarazione che ha voluto mettere in chiaro le posizione della Lega analizzando le vere motivazioni della sconfitta del centrodestra.

Per il lavoro che abbiamo fatto non accettiamo perciò lezioni di coerenza da chi nel corso della sua storia politica e addirittura anche nel corso di questa campagna elettorale ha cambiato di continuo casacca e colore. Oggi la Lega è l’unico partito del centrodestra presente in questo consiglio comunale. Se l’elettorato ha bocciato partiti come Forza Italia non consentendogli di raggiungere il quorum per eleggere un consigliere comunale, è segno evidente che un vecchio modo di fare politica era anacronistico e sorpassato.

Un’idea per Fiumicino che ci ha portato in pochissimo tempo a diventare il primo partito della coalizione e tra i primissimi posti della provincia di Roma in solo venti giorni di campagna elettorale. Grazie a noi una intera generazione che negli ultimi cinquanta anni aveva monopolizzato il consiglio comunale è finalmente uscita dalla scena politica locale e una classe di dinosauri è finalmente sparita dalla scena politica locale.

In questi ultimi due giorni ho assistito a delle inutili e sterili polemiche sull’analisi del voto e in particolare a teorie sostenute dal candidato perdente Baccini. Ritengo che quando in politica si perde sia infruttuoso cercare la responsabilità in casa altrui ma sarebbe più intelligente analizzare i motivi che hanno portato alla sconfitta. La Lega è stata chiara sin dall’inizio sulle proprie posizioni e ha portato avanti il proprio progetto di rinnovamento e cambiamento.

Per tornare al ballottaggio di domenica non si può invocare o ricercare una responsabilità della

Lega da chi fino all’altro ieri diceva mai con la Lega. Per noi il vero tradimento sarebbe stato

patteggiare per meri protagonismi personali poltrone o assessorati, svendendo il voto che gli

elettori con fiducia ci avevano dato. Noi non abbiamo partecipato al mercato delle vacche e

abbiamo lasciato l’elettorato libero di scegliere. Purtroppo l’elettorato ha scelto in modo

prepotente e prendiamo atto di come l’elettorato non abbia scelto Montino ma abbia

pesantemente bocciato Baccini.

Questo perché ha ben compreso che i suoi continui trasformismi da Renzi, al mondo vicino,

passando per il centro e finendo a Ferrero non erano assolutamente credibili. Non abbiamo

ceduto e sostenuto un modo antiquato di fare politica composto da ammucchiate senza valori.

C’è un altro dato che dovrebbe far riflettere: il centrodestra ha perso in tutti i comuni della provincia di Roma dove hanno inciso le strategie di stravaganti dirigenti di partito. Tutte sconfitte che hanno gli stessi registri. Film già visti, purtroppo. Non ci siamo macchiati del peccato originale di tornare al passato e ora con orgoglio il nostro compito sarà quello di ricostruire una opposizione credibile all’interno del consiglio comunale.