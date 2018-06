Russia, i Mondiali di Calcio gioveranno al rublo?

I Mondiali di Calcio 2018 stanno per partire ma… quale sarà l’impatto sull’economia russa? Il cambio rublo euro sarà influenzato pesantemente da questo evento, o gli effetti saranno minimi?

Come noto, la Russia ospiterà il più grande torneo di calcio del mondo dal 14 giugno al 15 luglio 2018, in 11 città della parte “europea” del paese, dopo aver speso miliardi di dollari nei preparativi. “Riteniamo che tuttavia vi sarà un impatto economico molto limitato a livello nazionale, data la durata limitata della Coppa del mondo, e date le dimensioni molto grandi dell’economia del Paese”, ha dichiarato Moody’s in una propria nota. “Mentre l’ulteriore spinta nel turismo andrà a beneficio dei conti esterni – già sani – della Russia, il supporto aggiuntivo fornito sarà probabilmente di breve durata” – ha poi integrato.

Dunque, i Mondiali saranno ininfluenti (o quasi) sull’economia russa? Non tutti sembrano pensarla con Moody’s, le cui valutazioni sono infatti in aperto contrasto con una valutazione che il mese scorso l’ex vice primo ministro Arkady Dvorkovich ha formulato, sostenendo che la crescita economica della Russia è stata in gran parte guidata dagli investimenti generati dai preparativi per la Coppa del Mondo.

Moody’s ha affermato che le industrie alimentari, alberghiere, delle telecomunicazioni e dei trasporti godrebbero di un solo temporaneo aumento delle entrate, ma che l’impatto complessivo sul credito per il settore societario russo sarebbe limitato. Gli aeroporti di Mosca ne beneficerebbero “perché le strutture sosterranno flussi di passeggeri più alti, anche dopo l’evento” – ha detto Moody’s – “ e anche le imprese di costruzione sono tra i principali beneficiari, ma avrebbero già goduto in buona parte dell’impatto generato”.

I settori che trarranno i maggiori vantaggi saranno quelli turistici, poiché in grado di assorbire i benefit derivanti dall’aumento dei flussi. Tuttavia, i settori legati al turismo sono anche quelli meno trainanti la crescita nella maggior parte delle economie locali ospitanti, per Moody’s.

Insomma, assumendo come valide le valutazioni compiute da Moody’s, possiamo certamente riassumere che l’effetto degli eventi dei Mondiali di Calcio sull’economia russa ci sarà, e sarà positivo. Tuttavia, non sarà né duraturo né in grado di impattare in misura così notevole sul PIL di Mosca, considerate le osservazioni che sopra abbiamo scelto di rielaborare per voi.

Ne consegue che anche l’impatto sul cambio tra rublo ed euro dovrebbe essere limitato, e che il cross valutario sarà influenzato da ben altre determinanti, sia in area russa che, soprattutto, in area europea. Insomma, nell’elenco dei market mover delle prossime settimane, forse non conviene focalizzarsi con troppa enfasi sui Mondiali di Calcio 2018, e limitarsi a seguire questo evento solo per il piacere sportivo e, magari, per tifare i padroni di casa o qualche altra nazionale di cui provate simpatia, considerando che gli Azzurri assisteranno ai match… da spettatori disinteressati. A proposito: per i bookmakers le previsioni sono tutte in favore del Brasile: e voi che ne pensate? I sudamericani ritorneranno alla vittoria della Coppa del Mondo?